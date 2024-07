È successo stamattina intorno alle 8:30 in Via di Roma, un possibile malore ha fatto sì che il conducente di un pick-up Toyota perdesse il controllo del mezzo causando una collisione con una ciclista e con alcune macchine parcheggiate.

Anche se lo scontro non è avvenuto a forte velocità, è stato necessario l’immediato l’intervento dell’ambulanza per la donna e per il conducente stesso, un turista di origini croate.

Sono in corso gli accertamenti della Polizia per risalire alle dinamiche dell’accaduto.