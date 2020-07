Incidente questo pomeriggio intorno alle ore 14.30 in via Beneficio Primo Tronco, nei pressi di Villa Inferno. La conducente di una Renault Clio, una ragazza di 33 anni, per cause in corso di accertamento da parte della Polizia Municipale di Cervia, ha perso il controllo dell’auto sbandando prima a destra e poi, nel tentativo di correggere la traiettoria pericolosa che avrebbe fatto cadere la vettura in un fosso profondo, ha tentato di girare nella direzione opposta, cioè verso sinistra, volando in un campo e capottando la vettura. Sul posto è intervenuto il 118 con ambulanza da Cervia ed un elicottero proveniente da Ravenna. La conducete è stata trasportata in elicottero al Bufalini di Cesena, le sue condizioni nonostante il brutto volo non sono gravi. Per estrarre la donna dall’auto è stato inoltre necessario l’intervento dei Vigili del Fuoco. La strada è stata completamente chiusa al traffico per i rilievi e la rimozione dell’auto.