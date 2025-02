È successo questa mattina poco prima delle sette quando, in via sinistra canale inferiore direzione Bagnacavallo, un uomo con la sua Bmw è uscito di strada.

Le cause della perdita del controllo sono al vaglio delle autorità, sul posto i soccorritori del 118 che hanno portato l’uomo, originario di Conselice, all’ospedale in codice di media gravità. Presenti anche i Vigili del Fuoco e la Polizia Locale della Bassa Romagna per svolgere i rilievi del caso.