Le malattie cardiovascolari rappresentano oggi la principale causa di morte tra le donne, ma sono ancora spesso sottovalutate e sottodiagnosticate, specialmente in età lavorativa.

La medicina di genere evidenzia come i sintomi, i fattori di rischio e le risposte ai trattamenti possano differire significativamente tra uomini e donne. Per questo è fondamentale adottare un approccio specifico alla prevenzione.

Il ‘PERCORSO DONNA’ presso l’Ospedale Umberto Primo di Lugo, si prende cura della salute cardiovascolare delle donne, con attenzione dedicata e screening personalizzati multidisciplinari, per una prevenzione su misura.

SABATO 11 OTTOBRE 2025 dalle ore 10 alle 13

presso il Teatro Goldoni di Bagnacavallo

Confartigianato della provincia di Ravenna propone un incontro sul tema

‘Percorso Donna on the job, il cuore delle lavoratrici al centro’

Questo il programma:

ore 10.00 Presentazione

• Emanuela Bacchilega, Presidente Confartigianato della provincia di Ravenna

ore 10.30 Donne e Uomini sono davvero uguali? La Medicina risponde

• Dr.ssa Giulia Ricci Lucchi

ore 11.00 Il Percorso Donna all’interno della Cardiologia dell’Ospedale di Lugo

• Dr.ssa Silvia Punzetti

ore 11.30 Presentazione del Progetto Percorso donna on the Job

• Dr.ssa Silvia Gaspard

ore 12.00 Domande dal Pubblico

ore 12.30 Conclusioni

• Tiziano Samorè, Segretario Confartigianato della provincia di Ravenna

Nell’ambito dell’iniziativa, Confartigianato donerà all’Ausl della Romagna un cardio ecografo portatile, che permetterà al team della Dott.ssa Ricci Lucchi di recarsi direttamente presso le aziende per l’attività di prevenzione cardiologica.

La partecipazione è libera e aperta a tutte/i le/gli interessate/i