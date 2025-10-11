Percorso donna on the job di Confartigianato Ravenna

Iniziativa dedicata alle donne e in particolare alle lavoratrici organizzata da Confartigianato in collaborazione con il Reparto di Cardiologia dell’Ospedale di Lugo questa mattina , sabato 11 Ottobre 2025, al Teatro Goldoni di Bagnacavallo. Il progetto prevede una attività di prevenzione cardiologica nei confronti delle Imprenditrici associate a Confartigianato e di tutte le dipendenti delle imprese, che hanno sede nel territorio della Bassa Romagna e per tutte le dipendenti del Sistema Confartigianato della Provincia di Ravenna.

Donato inoltre un cardio ecografo portatile che permetterà al team della Dott.ssa Ricci Lucchi di recarsi presso le aziende di Confartigianato per l’attività di prevenzione cardiologica.