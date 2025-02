Il “Quadrilatero” (quartiere tra Via Marconi, Via Roma, via Contoli e via Pascoli) di Castel Bolognese sarà interessato nei prossimi mesi da un progetto di rigenerazione urbana che avrà come obiettivi quelli del miglioramento di strade, piazze e aree verdi, con un’attenzione particolare alla sostenibilità ambientale, alla resilienza climatica e al comfort dello spazio pubblico, nell’ottica di agevolare la socialità, l’aggregazione e il benessere collettivo. Per avviare questo progetto e realizzarne gli obiettivi, il Comune di Castel Bolognese, con il supporto dell’Associazione BitMup – Rigenerazione e Innovazione Sociale, intende promuovere un percorso di ascolto dedicato alla raccolta non solo dei bisogni del territorio, ma anche di spunti, idee, proposte affinché il progetto risponda alle esigenze della comunità.

Per questo motivo, è stato organizzato un primo incontro pubblico che si terrà giovedì 6 marzo 2025 alle ore 18:00 in Biblioteca Comunale “Luigi dal Pane”, Piazzale Poggi n. 6. Sarà l’occasione per presentate le diverse fasi del percorso e le modalità di partecipazione.

Per questioni organizzative è consigliabile l’iscrizione al seguente link.