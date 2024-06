Un investimento di oltre 3,5 milioni di euro del Fondo sociale europeo plus, per rafforzare e incrementare le opportunità di formazione permanente e permettere a circa 5 mila persone di intraprendere percorsi individuali per accrescere le proprie competenze imprenditoriali.

Opportunità formative di breve durata che consentono a ciascuno la costruzione di un proprio percorso personalizzato in funzione delle competenze già possedute. Corsi che toccano tanti aspetti concreti dell’imprenditorialità, come a esempio l’analisi di fattibilità di una business idea, la costruzione di un progetto per l’avvio di una nuova impresa, ma anche gestione e del controllo dei costi, aspetti amministrativi e contabili, fino alla gestione dei rischi e del cambiamento in azienda, della realizzazione di un piano di marketing e della conoscenza degli strumenti finanziari.

“La Regione Emilia-Romagna sta facendo il più grande investimento della sua storia sulla formazione a tutti i livelli, compresa la formazione permanente – afferma l’assessore allo Sviluppo economico, lavoro e formazione, Vincenzo Colla– Vogliamo aiutare sia chi deve entrare nel mondo del lavoro, sia chi vuole intraprendere o migliorare il proprio percorso lavorativo, ad acquisire o rafforzare competenze imprenditoriali specifiche, puntando alla qualità per creare buona occupazione. L’offerta prevede anche percorsi, in particolare, rivolti alle donne per agevolare l’avvio o la gestione di impresa e, più in generale, ridurre la disparità di genere”.

I progetti sono strutturati avendo a riferimento il quadro definito da EntreComp (The Entrepreneurship Competence Framework), l’agenda di competenze imprenditoriali che declina tre macro-aree di competenze, e cioè “Identificare idee e opportunità”, “Gestire le risorse” e “Agire con proattività”.

L’offerta disponibile in tutta la regione sarà fruibile anche da remoto, per favorire la piena partecipazione alle persone, riducendo le disparità di genere e territoriali.

Due i bandi in risposta dei quali l’offerta formativa è stata approvata, per meglio corrispondere alle esigenze e alle caratteristiche dei destinatari.

I bandi

La prima offerta, con un investimento di oltre 1,8 milioni di euro permetterà a circa 2.700 persone, indipendentemente dalla posizione nel mercato del lavoro, di poter accedere a percorsi formativi per migliorare la propria occupabilità. L’investimento regionale delle risorse del Fondo Sociale Plus è volto ad accrescere le competenze “imprenditoriali” delle persone per sostenere percorsi individuali verso il lavoro autonomo e la creazione di nuove imprese.

La seconda, con un investimento di oltre 1,7 milioni di euro permetterà a oltre 2.500 donne, di fruire di opportunità formative finalizzate ad accrescere le proprie competenze imprenditoriali, con misure rivolte a valorizzare pienamente la componente femminile nel mercato del lavoro. Previste azioni di accompagnamento e sostegno ai percorsi di crescita professionale, progressione di carriera e per l’avvio di impresa e l’autoimpiego capaci di valorizzare, arricchire e rendere spendibili i pregressi percorsi di istruzione.