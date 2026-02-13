In occasione di San Valentino, l’asilo nido “Bianca e Bernie” ha scelto di trasformare la festa dedicata all’amore in un gesto concreto di solidarietà, promuovendo una raccolta di generi alimentari destinati alla Caritas Parrocchiale San Paolo Apostolo di Ravenna.

Grazie alla partecipazione delle famiglie e all’impegno delle educatrici sono stati consegnati beni alimentari a lunga conservazione – pasta, riso, olio, zucchero, legumi, conserve e altri prodotti di prima necessità – che saranno distribuiti alle famiglie del territorio che stanno attraversando un momento di difficoltà.

L’iniziativa ha rappresentato anche un’importante occasione educativa, permettendo ai bambini di avvicinarsi al valore della condivisione e dell’attenzione verso gli altri attraverso piccoli gesti concreti. Perché l’amore, quello autentico, si dimostra soprattutto con le azioni.

La Caritas parrocchiale ha espresso un sentito ringraziamento all’asilo e alle famiglie che hanno aderito con entusiasmo, sottolineando come questo gesto rappresenti un segno forte di comunità e vicinanza.

❤️ Un piccolo dono può diventare un grande aiuto.