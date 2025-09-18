La Polizia di Stato di Ravenna si stringe accanto ai familiari per non dimenticare i due colleghi morti nell’adempimento del loro dovere.

Nella mattinata di ieri, per la ricorrenza dell’ottavo anniversario dalla scomparsa del Sostituto Commissario Nicoletta Missiroli e dell’Agente Pietro Pezzi, che hanno perso la vita nel 2017 in un incidente stradale mentre si dirigevano per sedare una segnalata rissa in un campeggio del litorale, è stata celebrata dal Cappellano della Polizia di Stato, Padre Paolo Carlin, una Messa in loro ricordo, alla presenza del Questore e del Prefetto di Ravenna, nonché di una delegazione di colleghi della Questura di Ravenna.