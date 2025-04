Per le strade di Ravenna una mostra diffusa racconta la realtà di Gaza sotto i bombardamenti

Una bambina che gioca in mezzo alle macerie, altri due che si dondolano su un’altalena, realizzata con uno pneumatico, mentre sullo sfondo si stagliano palazzi distrutti e più in basso un accampamento di sfollati. Un altro gruppo di bambini si sfida ad una corsa coi sacchi, nel mezzo di una tendopoli. hanno fatto la loro comparsa oggi a Ravenna le prime foto della mostra “I grant you refuge”, ti concedo rifugio, un’esposizione diffusa per le vie della città dedicata alla realtà vissuta dai palestinesi in questi mesi di guerra.