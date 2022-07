Norme più semplici per entrare a far parte dell’Albo generale delle Associazioni. La commissione Statuto presieduta da Silvia Piccinini ha approvato la “Modifica della delibera assembleare n. 146 del 2007 recante “Istituzione dell’Albo generale delle Associazioni previsto dall’art. 19, comma 2, dello Statuto”.

Nello specifico l’albo verrà aggiornato entro trenta giorni da quando una nuova associazione chiederà di esservi iscritta e non più ogni sei mesi.

“È positivo che entro 30 giorni da una nuova richiesta di iscrizione venga aggiornato l’albo pubblico delle associazioni, dato che è il documento che serve ai consiglieri regionali per sapere quali associazioni possono essere chiamate in audizione in commissione”, spiega Valentina Castaldini (Fi).