Un solo punto per l’Alpha Tauri al Gran Premio di Spagna di Formula 1. A conquistarlo è Pierre Gasly protagonista in partenza di un errore, costatogli poi una penalità scontata durante la corsa. Il tutto ha costretto il pilota francese ad una rimonta all’interno di una gara che avrebbe potuto portare un risultato sicuramente migliore per la scuderia manfreda.

Discorso diverso per Yuki Tsunoda. La seconda Alpha Tauri alla fine è risultata l’unica vettura ritirata. Un ritiro per noie tecniche su cui ancora devono fare luce gli ingegneri. Col pilota giapponese è poi scoppiata una sorta di polemica interna alla squadra: troppo il distacco sofferto dal debuttante nelle sessioni di qualifiche fin qui disputate. Tsunoda se ne è ampiamente lamentato, salvo poi scusarsi con il team.

“Oggi sto vivendo emozioni contrastanti” ha analizzato Gasly a fine corsa. “In gara penso di aver fatto una bella rimonta, ma ci manca ritmo rispetto ai primi due appuntamenti e la cosa è frustrante. Sono arrabbiato con me stesso per aver commesso quello sciocco errore sulla griglia, rimediando così una penalità che ha reso tutto più complicato. Detto questo, durante la corsa ho fatto delle belle battaglie e sono riuscito a sopravanzare alcune vetture per chiudere decimo. La macchina aveva sicuramente potenziale, ma non siamo riusciti a farla andare con costanza in tutte le curve. Adesso lavoreremo sodo in vista di Monaco: confido nel team per fare qualche passo avanti nelle prossime gare”.