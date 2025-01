Per la tromba d’aria del 2023 ancora niente aiuti

Ancora nessun indennizzo per Savarna, Alfonsine, Conselice, Voltana e tutti gli altri territori del ravennate e della Bassa Romagna colpiti dalla tromba d’aria del luglio 2023. Il presidente della Regione Michele de Pascale lo ha ribadito a Traversara, all’incontro con i residenti per l’alluvione di settembre 2024. Il territorio devastato dal tornado è, per lo Stato italiano, troppo poco esteso per organizzare una strategia di ristori come avvenuto per l’alluvione del 2023. La possibilità di unificare i due gravi eventi meteorologici di due anni fa è sempre stata negata e continua ad esserlo. Chi ha avuto gli immobili distrutti o scoperchiati dalla furia del vento, ad oggi, ha potuto contare unicamente sui contributi da 5 mila euro, i privati, e da 20 mila euro, le aziende. Praticamente nulla di fronte ai danni subiti.