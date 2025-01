Per la tromba d’aria del 2023 ancora nessun aiuto. Arriva l’esposto: “Si sente mancanza di un comitato”

Un esposto per il mancato sostegno da parte dello Stato a famiglie ed imprese dopo la tromba d’aria del luglio 2023. Alfonsine, Savarna e i territori confinanti della Bassa Romagna sono ancora alle prese con i danni del tornado. In alcuni casi si arriva anche a centinaia di migliaia di euro. Per i più sfortunati, da sommare ai danni prodotti dall’alluvione. Per il tornado, però, non sono stati previsti ristori. Famiglie e imprese sono costretti a far fronte alla distruzione personalmente, ma nei casi più gravi non è possibile riuscirci. Come per Le Spighe – Non solo Piadine di Alfonsine. Il titolare, Andrea Ricci Maccarini, ebbe casa e attività distrutti. Perdite per oltre 300 mila euro, che hanno colpito in un periodo già di per sé difficile: la ripartenza post covid e il caro bollette dovuto alla guerra in Ucraina. Ora Maccarini chiede solo un aiuto per completare i lavori al proprio locale, in modo da renderlo usufruibile anche in inverno.