Per la sicurezza di via Cimatti il Comune ha un progetto, servono i fondi. Insufficienti i lavori di Hera nella Bassa Italia

Per la messa in sicurezza di via Cimatti, il Comune di Faenza ha preparato un progetto da 3 milioni di euro per deviare l’acqua attraverso canali e barriere in un bacino di laminazione da realizzare. È stato presentato a febbraio. Non è ancora stato finanziato. Per il sindaco di Faenza, Massimo Isola, la gestione dell’affluente del Marzeno è stata insufficiente. Così come si sono rivelati insufficienti i lavori eseguiti da Hera per evitare i nuovi allagamenti nella “Bassa Italia” faentina. Addirittura, durante l’emergenza, un’idrovora è stata lasciata senza carburante.