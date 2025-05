Questa mattina è arrivato per la prima volta a Ravenna il Raduno Internazionale Porsche 356. Tra piazza del Popolo, piazza Kennedy e Torre Umbratica sono arrivate 260 automobili – tutte Porsche 356 – per un totale di 520 partecipanti da tutto il mondo. Il raduno, alla 50esima edizione – quinta in Italia – ha percorso in due giorni le colline Romagnole, la Riviera, ha girato in pista a Misano, toccato la città d’arte per concludersi a Milano Marittima