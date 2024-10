In occasione della Notte d’Oro, sabato 12 ottobre, Palazzo Spreti apre le sue porte per la seconda edizione di “FRAMMENTI – Arte, Danza e Musica nella cornice di Palazzo Spreti” organizzata da Cristiana Zama, guida turistica abilitata, in collaborazione con La Torre Fitness Group sotto la direzione artistica di Michael D’Adamio ed inserita nel programma generale dell’evento organizzato dal Comune di Ravenna.

Durante la serata sarà possibile partecipare a tre turni di visite alle ore 20:00, 21:00 e 22:00 in cui è previsto un percorso in esterno, dove verrà illustrata la storia del palazzo e dei membri più noti della famiglia Spreti, e poi all’interno attraverso le sale principali alla scoperta degli affreschi tuttora visibili e delle vicende degli ospiti illustri, il tutto accompagnato da musica dal vivo sulle note di un quartetto di clarinetti formato da Francesco Franco, Migena Lleshi, Arcangelo Pinto e Leonardo Rossi, allievi dell’Istituto Superiore di Studi Musicali G. Verdi di Ravenna, e momenti di danza, grazie alla partecipazione delle allieve della scuola VS Contemporary Dance Concept by La Torre Fitness Group Ravenna su coreografie di Michael D’Adamio, Cristina Di Paolo e Alice Padulli.

Il ritrovo per la visita, che ha una durata di 45’, è sotto la Torre del Comune in via Paolo Costa a Ravenna, lato via Serafino Ferruzzi.