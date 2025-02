È una sfida tra due grandi protagoniste della A2 quella che va in scena domani pomeriggio, alle 17.30, al Centro San Filippo di Brescia. A sei giornate dalla fine della regular season del campionato, Gruppo Consoli Sferc e Consar Ravenna si affrontano, infatti, appaiate in classifica, al secondo posto a quota 44, una lunghezza di distanza dalla capolista Tinet Prata. In palio punti pesanti per continuare la corsa al primato che entrambe le squadre hanno avuto modo di assaggiare a più riprese. Goi e compagni, che finora hanno un cammino fatto di 16 successi e 4 ko, sono stati in testa per 12 giornate, i lombardi, con uno score di 15 vittorie e 5 battute d’arresto, per sette, come Prata. E la prima volta fu dopo il blitz di Ravenna, quando la squadra di Zambonardi si impose 3-1 scalzando i ravennati dalla vetta.

“Ma questa sarà una partita totalmente diversa da quella – precisa il coach della Consar Ravenna Antonio Valentini – nella quale Brescia giocò una pallavolo buonissima ma noi sfiorammo il tie-break perdendo ai vantaggi il quarto set. Il valore di Brescia lo conosciamo tutti: è squadra esperta, di grande qualità, con un organico ricco di giocatori di assoluto livello, costruita per salire in SuperLega. Dovremo sicuramente offrire una prestazione di grande sostanza e attenzione per reggere l’urto degli avversari. Al di là della classifica, questo match è per noi importante soprattutto perché vogliamo reagire dopo la negativa prova di domenica scorsa contro Aversa. In settimana abbiamo rivisto alcune situazioni tecniche e di gioco e abbiamo fatto buone sedute di allenamento, per cui scenderemo in campo fiduciosi di poter mettere in mostra il nostro miglior gioco”.

Concetti ripresi da Alessio Tallone, lo schiacciatore della Consar che si fa interprete della voglia di riscatto del gruppo ravennate. “Ci siamo lasciati alle spalle la sconfitta contro Aversa, e abbiamo capito cosa non ha funzionato sia a livello mentale che a livello tecnico, e ora siamo concentrati su questa sfida contro Brescia. Ci attende un’altra partita complicata, contro un’ottima squadra che in casa sa esprimere una pallavolo ancora migliore rispetto a quella, già buona, che mette in evidenza in trasferta. Scenderemo in campo con molta tranquillità e con fiducia immutata nei nostri mezzi e cercheremo di mettere in difficoltà Brescia. Per noi si è aperto un ciclo finale di partite piuttosto complesse tra formazioni in lotta per i play off e il primato e squadre che devono raggiungere la salvezza: affronteremo una gara alla volta cercando di ottenere il massimo da ogni match”.

Per questa sfida sarà disponibile Tommaso Guzzo. Uscito per un dolore alla schiena, durante il secondo set del match con Aversa, l’opposto della Consar si è allenato durante la settimana ed è nell’elenco dei convocati da coach Valentini.