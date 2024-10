Questo inizio di autunno, si presenta ricco di attività per la scuderia faentina Team Top Driver. Per il settore regolarità, la coppia Ricci Lucchi-“Viola”, Fiat 124 Spider e Villa-Pasi, Jeep Renegade, dopo aver ottenuto rispettivamente un secondo e un terzo posto di raggruppamento all’evento organizzato dall’Aci di Forlì/Cesena e due quinte piazze al raduno Città di Borghi, saranno al via dell’ultima prova del Trofeo Della Romagna, il Memorial Samuele Parma a Coriano, il 20 ottobre; lo stesso giorno, lo Slalom di Rocca San Casciano, ultima gara della Coppa Romagna Slalom, con al via Marco Sangiorgi,Suzuki Vitara.

Per la sezione velocità in pista,Ruggero Ravaglioli, Porsche 911, parteciperà alle ultime due prove del Challenge Gtc, il 27 ottobre al Mugello e il 10 novembre a Imola. Il 2 e 3 novembre, il Team Top Driver gestirà un proprio spazio in piazza 2 Giugno a Faenza, nell’ambito della Fiera Di San Rocco, con esposizione di vetture sportive e test di guida sicura.