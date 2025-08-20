Per il nuoto di Ravenna inizia una nuova era. Di Mito: “Bisognerà cambiare mentalità”

Per il nuoto di Ravenna inizia una nuova era, ambiziosa. Il progetto sportivo nato dall’accordo fra Coopernuoto, Libertas ed Endas è stato affidato a Max Di Mito, nome importante nel panorama internazionale, che in carriera ha lanciato grandi campioni come Federica Pellegrini e Benedetta Pilato. Max Di Mito seguirà direttamente la squadra agonistica. Ai ragazzi e alle famiglie chiederà un cambio di mentalità. Quando gli impianti lo consentiranno, saranno intensificati gli allenamenti. Parallelamente verrà portata avanti l’attività sportiva per i più giovani e per chi non ambirà a diventare un atleta