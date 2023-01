“Il Coordinamento ravennate “Per il Clima – Fuori dal Fossile” aderisce e partecipa attivamente alla ASSEMBLEA NAZIONALE CONTRO I RIGASSIFICATORI, LE NUOVE TRIVELLAZIONI, I GASDOTTI, E PER LA SVOLTA VERSO LE RINNOVABILI E L’ EFFICIENZA, PER LA GIUSTIZIA CLIMATICA E SOCIALE.

Con l’ arrivo delle navi rigassificatrici a Piombino e a Ravenna, e tutte le scelte in favore del gas, è ormai confermato che il Governo Meloni, in continuità con quello precedente, è assoggettato agli interessi delle multinazionali del fossile, e che la giustizia climatica e sociale sarà all’ ultimo posto dell’ agenda del Governo, ma anche della gran parte delle istituzioni locali.

Si sta disegnando uno scenario in cui molti porti e molte località italiane (Piombino e Ravenna, ma anche Sulmona, la Sardegna, le Marche, la Calabria, le Puglie, la Liguria, il Golfo di Trieste, la Sicilia ed altre ancora) sono parte di un piano, ormai apertamente dichiarato, che vuole fare del nostro Paese lo snodo di un sistema energetico basato ancora sulle fonti energetiche fossili e in particolare sul metano, un gas pericolosamente climalterante. Tutto ciò in un momento in cui la comunità scientifica e alte istituzioni mondiali affermano per l’ennesima volta che bisogna cominciare subito ad abbandonare le fonti fossili per evitare un’ evoluzione catastrofica del riscaldamento globale.

La transizione ecologica, sbandierata ad ogni livello, viene sempre sacrificata sull’altare del profitto, mettendo a rischio gli stessi fondamenti della democrazia.

Occorre allargare e potenziare la mobilitazione che cerca di contrastare queste tendenze pericolose e irresponsabili, e c’è bisogno della partecipazione di tutte e tutti.

La Rete nazionale No Rigassificatori – No Gnl e la Campagna nazionale Per il Clima – Fuori dal Fossile, insieme ai comitati piombinesi Gazebo 8 Giugno, La Piazza e Liberi Insieme convocano per

MARTEDI 31 GENNAIO ALLE ORE 18 (con modalità da remoto) L’ ASSEMBLEA NAZIONALE, in preparazione della giornata nazionale di mobilitazione che si svolgerà A PIOMBINO SABATO 11 MARZO

Cittadine e cittadini, associazioni, reti sociali, forze politiche e sindacali ed organi di informazione sono invitati a partecipare. Per informazioni, adesioni e partecipazione in Zoom all’assemblea:

retenorigassificatori@gmail.com

perilclimafuoridalfossile@gmail.com

fuoridalfossile.coordravenna@gmail.com“