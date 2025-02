Con lo svolgimento delle prime due regate di selezione zonale della classe ILCA ha avuto ufficialmente inizio la serie di impegni che nel corso del 025 il Circolo Velico Ravennate dedicherà al mondo delle derive.

Tra gli appuntamenti da segnalare riservati la Prima Selezione Optimist (2-6 aprile), cui parteciperanno centocinquanta giovanissimi in cerca della qualificazione per Europeo e Mondiale; riguarderanno sempre i giovani, più esattamente due classi in doppio da tempo fortemente supportate dal sodalizio di Via Molo Dalmazia, altri due eventi di cartello: la Nazionale 29er (1-4 maggio) e la Nazionale RS Feva (31 maggio-2 giugno).

Optimist ancora protagonisti a Marina di Ravenna in occasione di due Zonali (30 marzo-23 novembre), del Trofeo Panzavolta (13 settembre), cui come vuole tradizione ormai consolidata parteciperanno le Scuole Vela dell’XI Zona FIV, e del Trofeo Raul Gardini (24-26 ottobre), evento che il movimento giovanile considera di cartello.

Divulgazione, socialità e formazione saranno al centro dell’attività estiva della Scuola Vela, che da giugno ad agosto offrirà le sue attività ai bambini che avranno compiuto i sei anni di età.

Pensato per i giovani anche l’appuntamento con Sport in Darsena (24-27 settembre), tangibile rappresentazione dell’unione tra la Città e il Circolo Velico Ravennate, che trasformerà la darsena cittadina in una palestra multi-disciplina a cielo aperto, dando modo ai visitatori di interagire con le attrezzature disponibili e ricevere informazioni da coach ed esperti.

“Si apre un 2025 ricco di appuntamenti: lavorare a favore dei giovani, che sono la nostra linfa, è per noi motivo di grande soddisfazione. Proprio per loro abbiamo stilato un ricco calendario che, tra gli altri, include eventi di livello nazionale relativi a tre delle classi – Optimist, RS Feva e 29er – che maggiormente impegnano le nostre squadre agonistiche. Gli Optimist si contenderanno proprio tra le nostre boe i posti disponibili per Europeo e Mondiale. Sono queste le tre pietre angolari della nostra stagione, eventi che porteranno a Marina di Ravenna numeri importanti, cui affiancheremo appuntamenti come il Trofeo Raul Gardini, regata con format team race che si svolgerà a fine ottobre e che nelle passate edizioni ha riscosso grande successo” commenta Jacopo Pasini, Direttore Sportivo del Circolo Velico Ravennate.