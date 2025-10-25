«Un momento formativo importante per allenatori e ragazzi». Così Federico Flamini, mister dei 2014 del Faventia Calcio, descrive l’esperienza trascorsa nel weekend del 4 e 5 ottobre a Bergamo, insieme a un gruppo di circa 40 bambini delle annate 2014, 2015 e 2016. In Lombardia, nell’ambito di una delle iniziative organizzate insieme a DEAcademy, i partecipanti hanno potuto vivere un fine settimana alla scoperta del mondo Atalanta.

«Siamo partiti sabato mattina in pullman, felici – dopo anno scorso – di poter riproporre ai nostri bambini questa esperienza – spiega Flamini -. Nel pomeriggio ci siamo gustati insieme il match di Serie A tra Atalanta e Como. Per qualcuno era la prima volta allo stadio: vedere da così vicino calciatori che solitamente si ammirano solo in televisione è stata un’emozione che difficilmente dimenticheranno».

Il giorno seguente «ci siamo recati al centro sportivo di Zingonia per disputare alcune partitelle con le giovanili dell’Atalanta – continua -. I 2014 hanno giocato contro l’Under 13 femminile bergamasca, mentre 2015 e 2016 contro i classe 2017. Ma al di là delle gare in sé, per noi è stato importante che i bambini si divertissero, scoprendo realtà di livello e migliorando in aggregazione. Devo dire, infatti, che il gruppo è sempre più unito, educato e al suo interno c’è rispetto verso l’altro».

Elementi che impreziosiscono anche il lavoro degli adulti. «A Bergamo eravamo in tre: Luigi Di Matteo, primo allenatore dei 2014, Andrea Frau, mister dei 2015 e dei 2016, e io. Il bello, in quei contesti, è vedere quanto i più piccoli ti prendano come punto di riferimento, anche per situazioni extra-calcistiche: una bella responsabilità».

«Vogliamo ringraziare l’Atalanta – conclude -, oltre che per l’hotel convenzionato vicino a Zingonia, per la possibilità di offrire ai nostri piccoli calciatori momenti di crescita e divertimento».