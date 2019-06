Nel pomeriggio di giovedì 28 giugno in via Vicoli, alle porte del centro, verso le ore 17 sono intervenuti sia i carabinieri del Radiomobile che gli operatori del 118 con una ambulanza a seguito del danneggiamento di una vettura.

Per cause ancora al vaglio degli inquirenti, un uomo ha menato più colpi di catena su una vettura parcheggiata in un’area cortilizia privata creandole diversi danni. Ad avvisare l’Arma, è stata una persona che, uscendo di casa, ha visto proprio mentre venivano sferrati i colpi di catena. L’uomo è stato poi identificato. Sulle gambe presentava segni di escoriazione: non è escluso che nella foga, possa esserseli procurati da solo con la catena. Sono al vaglio i motivi che hanno alimentato il suo gesto.

Gli inquirenti pensano che tutto possa essere legato a ragioni fomentate dalla gelosia. L’uomo potrebbe cioè essersela presa con la vettura di chi avrebbe inquadrato come nuovo compagno della ex fidanzata. O con l’auto che comunque pensava essere tale. Una situazione dunque potenzialmente molto pericolosa. Al loro arrivo, i militari hanno identificato anche altre persone presenti nella medesima area tra cui la donna che avrebbe allertato le forze dell’ordine.

Fonte: Il Resto del Carlino