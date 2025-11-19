Per cardiologia, oculistica, urologia, dermatologia e pneumologia richieste di visite superiori alla media regionale

I tempi d’attesa maggiori per le visite specialistiche al momento vengono misurati in cardiologia, oculistuca, urologia, dermatologia e pneumologia. Sono queste ovviamente anche le specialistiche con il più alto indice di consumo da parte della popolazione. Un indice che, per il territorio dell’Ausl Romagna e per il territorio ravennate, è ben superiore alla media regionale. Oltre a queste discipline, vengono segnalate notevoli criticità nei tempi di attesa anche per le visite antalgiche, per l’ostioporosi e per la densitometria.