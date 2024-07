Ancora posti disponibili per venerdì 19 luglio, al penultimo appuntamento de “L’aperiGene” con Vladimir Luxuria. Gene Gnocchi insieme all’ attrice, conduttrice, attivista politico affronterà temi attualissimi come l’identità di genere e tante altre storie divertenti della sua carriera. “La mia vittoria maggiore è che io non sono diventata ciò che mi hanno fatto” – ha affermato Luxuria. E di vittorie nella sua vita ne ha avute tante: una su tutte è stata deputata della XV legislatura, durante il governo Prodi II diventando la prima persona transgender a essere eletta al parlamento di uno Stato europeo.

Informiamo che la serata insieme a Roberto Vecchioni del 25 luglio è già esaurita.

Dalle 17.30 con il biglietto si può visitare il MIC Faenza e la mostra di Gio Ponti.

Alle 18 aperitivo. Inizio spettacolo ore 19.