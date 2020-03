Poste Italiane ha reso noto che le pensioni del mese di aprile verranno accreditate domani, 26 marzo, per i titolari di un libretto di risparmio, di un conto BancoPosta o di una Postepay Evolution. I titolari di carta Postamat, Carta Libretto o di Postepay Evolution potranno prelevare i contanti da oltre 7.000 ATM Postamat, senza bisogno di andare allo sportello.

Invece, coloro che dovranno recarsi direttamente agli sportelli potranno farlo in maniera scaglionata in base all’iniziale del cognome. Questo per diluire l’accesso e non creare assembramenti, sempre con la finalità di contenere la diffusione del Covid 19.

Poste Italiane ha informato il Comune sulle modalità che riguardano i propri sportelli distribuiti sul territorio ravennate. Si comunicano quindi le informazioni ricevute da Poste Italiane ai fini di diffonderle il più possibile presso la popolazione.

Per quanto riguarda gli uffici aperti sei giorni su sei la turnazione alfabetica è la seguente: giovedì 26 marzo le persone con cognome che ha per iniziali le lettere A e B, venerdì 27 marzo C e D, sabato 28 marzo (mattina) dalla E alla K, lunedì 30 marzo dalla L alla O, martedì 31 marzo dalla P alla R, mercoledì 1 aprile dalla S alla Z.

Per quanto riguarda gli sportelli che osservano un minor numero di aperture settimanali si fa riferimento alle tabelle allegate (una riferita solo al comune di Ravenna, l’altra all’intera provincia). Vi sono indicati gli indirizzi, le località degli uffici postali, gli orari di apertura e, in particolare una diversa calendarizzazione e diversi accorpamenti di lettere per quelli che sono aperti 2 o 3 giorni a settimana.

Poste italiane ha messo, inoltre, a disposizione il numero verde 800 003322. Digitando cap e cognome si ottengono le informazioni sull’ufficio postale, giorno e orario in cui la persona si deve recare.