Dopo quasi quarant’anni di onorato lavoro e soprattutto di servizio in favore della comunità ravennate, tu, carissimo amico e Dott. Paolo Bassi, medico infettivologo, Direttore dell’Unità Operativa Aziendale di Malattie Infettive di Ravenna, potrai godere il tuo meritato riposo, essendo stato collocato in pensione.

La tua attività di pregiatissimo medico è stata sempre apprezzata per la tua straordinaria capacità di relazione con il malato, ed ancora prima, con l’essere umano che ti sei trovato davanti. Un rispetto ed una dedizione per quel “TU” che giornalmente incontravi, prendendoti cura di tutti coloro che necessitavano oltre che di cure, di un rapporto diretto, un rapporto carico di dignità, mai mediato e che rimaneva impresso negli occhi, nella mente e soprattutto nel cuore, come testimoniano solo due delle tantissime persone che, si sono sentite oggetto di questo bene prezioso.

“Caro Paolo, volevo ringraziarti per la tua straordinaria professionalità e umanità. La tua capacità di ascoltare e di curare va ben oltre le aspettative di un medico. Sei stato un punto di riferimento fondamentale in un momento difficile e ti sono profondamente grata. Grazie per avermi ridato la salute e la serenità. La tua amicizia è un dono prezioso. Con sincera gratitudine. Diana e Alberto”

“Caro Paolo, volevo ringraziarti per aver capito subito il mio carattere impetuoso in un momento particolarmente difficile della vita e avermi indirizzata ad un chirurgo in grado di starmi di fronte e accompagnarmi, così come sono. Sono rimaste nel cuore e nella mente le tue parole, quando guardandomi in faccia, mi hai detto: se succedesse qualcosa ai miei cari andrei lì. Mi hai dato una certezza che mi ha fatto superare tutti gli ostacoli. Con te mi sono sentita in famiglia. Grazie. Gianna”.

Paolo, hai messo il cuore in tutto quello che hai fatto, dalla professione medica al tuo impegno nel sociale e noi, come Associazione Amici di Enzo, possiamo testimoniarlo.

Durante il complicatissimo periodo della Pandemia hai saputo coniugare le tue qualità professionali e umane con il coraggio di servire sempre, senza misura e senza dire “ho già dato”. Un reale dono gratuito all’altro.

Ed è proprio per queste doti umane e professionali messe a disposizione della collettività attraverso la professione medica che, con Decreto del Presidente della Repubblica datato 27 dicembre 2020, ti è stata conferita l’onorificenza di Cavaliere dell’Ordine “Al merito della Repubblica Italiana”.

L’associazione Amici di Enzo che da anni presenzia fattivamente nel territorio ravennate, oltre che ringraziarti per la tua dedizione diuturna alla professione medica, saluta te, carissimo amico, con profonda gratitudine per tutto quello che gratuitamente hai saputo offrire nel corso degli anni a tutti coloro che in questa grandissima esperienza hanno avuto modo di incontrarti.

E, se il meglio deve ancora venire, come ci ha sempre ricordato un comune amico, sappi che per tutti noi sarebbe un onore saperti al nostro fianco, affinché la realtà tutta continui ad essere più umana e bella.

Grazie Paolo!

Antonia Gerardi

Associazione Amici di Enzo