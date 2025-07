Con un bel quindicesimo posto su 36 nella classifica per società e due preziose medaglie individuali di Penelope Sangiorgi e di Mattia Pini il Nuoto Sub Faenza ha onorato la partecipazione alle Finali per l’Emilia-Romagna del Campionato Regionale di Categoria in Vasca Lunga (CRCVL) nello scorso weekend a Riccione, dove si è avuta la conferma che Alberto Fabbri sarà della partita al Campionato italiano. Allo Stadio del Nuoto la spedizione di nuotatrici e i nuotatori faentini delle categorie Seniores, Cadetti, Juniores e Ragazzi guidata dagli allenatori Marco Fregnani e Fabrizio Zaniha visto Penelope Sangiorgi (categoria Cadette, 2007) salire sul secondo gradino del podio nei 100 metri dorso e piazzarsi quarta nei 200 dorso e Mattia Pini (Juniores, 2008) agguantare il bronzo nei 200 farfalla. All’ultimo impegno collettivo stagionale, dove gli atleti del Nuoto Sub Faenza hanno fatto registrare diversi miglioramenti, sono da menzionare i quarti posti di Giada Minelli (Cadette, 2008) nei 400 e negli 800 stile libero e di Linda Martelli (Ragazze, 2012) nei 200 misti. Alberto Fabbri (Ragazzi, 2011) si era qualificato con il secondo tempo per la finale dei 100 farfalla, alla quale non ha però potuto partecipare a causa di un problema fisico che gli ha anche impedito di scendere in acqua per le gare di sabato e di domenica.

“E’ però qualificato per le Finali nazionali nei 100 farfalla – spiega coach Zani -. Ora dovremo attendere qualche giorno per avere la conferma della sua qualifica nei 200 farfalla e 200 misti, dove non ha fatto registrare il minimo richiesto dalla Federazione; dovrebbe comunque essere ripescato ricadendo nei primi 20 tempi di categoria”.

Il Campionato Italiano estivo di Categoria in vasca lunga della Federnuoto è in programma a Chianciano Terme dall’1 al 4 agosto per la categoria Ragazzi; dal 5 al 9 agosto per le categorie Juniores, Cadetti, Seniores.

Con la partecipazione ai Campionati italiani di nuoto artisticodella Federazione Italiana Nuoto a Riccione anche le sincronette Master del Nuoto Sub Faenza hanno chiuso con soddisfazione una stagione sportiva densa di impegni e di ottimi risultati. La prova nella specialità del Libero Combinato nella categoria di atlete tra i 20 e i 39 anni ha fruttato un buon decimo posto nella graduatoria con complessivi 57.400 punti ad Anita Ambrogi, Michela Gurioli, Laura Lombardi, Celeste Nelli, Asia Quadalti, Marika Sippi, Elisa Ranieri, che hanno mostrato ancora una volta un grande affiatamento. Archiviato il meeting nazionale di Riccione, le sincronette faentine si prendono un po’ di vacanza, ma già dopo Ferragosto il team inizierà a porre le basi per la nuova stagione.