Pendolaria 2024: la linea ferroviaria Bologna-Ravenna-Rimini fra le peggiori in regione

Un Paese con i freni tirati. Così Legambiente, nel suo report annuale Pendolaria, boccia la mobilità ferroviaria dell’Italia, sottolineando come il trasporto pubblico resta per la politica un tema secondario, fra finanziamenti inadeguati, crisi climatica, ritardi e disservizi.

Fra le criticità evidenziate da Pendolaria vi è la mancata elettrificazione della Faentina e la richiesta di potenziare la linea, anche, ovviamente, in seguito ai disservizi causati dalle frane dell’alluvione. Legambiente chiede poi di aumentare i treni, anche quando sarà ripristinata la normalità, che coprano l’intera tratta Firenze-Ravenna e di perfezionare il servizio di coincidenze con Ferrara.

Le linee peggiori in Emilia-Romagna sono la Bologna-Portomaggiore, la Bologna-Prato e la Bologna-Ravenna-Rimini