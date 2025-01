La Regione Toscana ha conferito oggi, sabato 18 gennaio, la sua massima onorificenza, il Pegaso d’Oro, ad Antonio Patuelli, figura di spicco nel mondo economico-finanziario e presidente dell’ABI, l’Associazione Bancaria Italiana, legato alla Toscana ed in particolare a Firenze. Tale riconoscimento, dall’alto valore simbolico, viene assegnato a personaggi italiani o di altri Paesi, che hanno reso un servizio alla comunità nazionale e internazionale attraverso la loro opera in campo culturale, politico, filantropico e del rispetto dei diritti umani. Nel passato è stato consegnato a eminenti personalità ed enti mondiali, tra le quali Mikhail Gorbaciov, la Fondazione Kennedy, Jacques Delors, Margherita Hack, Aung San Suu Kyi, Luis Sepulveda e Don Ciotti.

“Come sappiamo il Pegaso d’oro ha un alto valore simbolico per la comunità toscana, rappresenta un riconoscimento speciale, il cui emblema, tratto da una moneta attribuita all’artista fiorentino Benvenuto Cellini, è un cavallo mitologico che dentro di sé racchiude ideali importanti, simbolo del Comitato toscano di liberazione nazionale ed espressione di libertà e forza. Con grande piacere e soddisfazione quindi ho appreso del riconoscimento conferito al presidente dell’ABI, Antonio Patuelli. Un riconoscimento che fa onore alla vita personale e professionale della persona, al suo impegno culturale e morale e al suo stile, con cui ha rivestito gli importanti ruoli ricoperti fino ad oggi, improntato alla diffusione di alti principi etici di libertà e responsabilità. L’ennesimo meritato riconoscimento che riconosce e mette in luce il grande spessore della persona e l’impegno che da sempre Antonio Patuelli garantisce con coerenza, competenza e conoscenza dei problemi sociali ed economici – ha sottolineato Giorgio Guberti, presidente della Camera di commercio di Ferrara Ravenna. Che continua “La sua grande cultura, storica, sociale ed economica, e la consapevolezza delle sfide e delle problematiche che interessano il sistema economico e finanziario sono preziose non solo per la nostra Camera di commercio e per il sistema camerale, regionale e nazionale, ma per la comunità tutta e per l’intero Paese. Seppur con dati ancora fluttuanti, gli indicatori economici così come gli sviluppi delle progettualità avviate negli ultimi anni, penso ad esempio all’ambito energetico, portuale e infrastrutturale, compresa la recente istituzione della Zona Logistica Semplificata, portano a credere nel futuro e ad intravedere una via di innovazione e crescita per il nostro territorio. Questo meritato riconoscimento al presidente Patuelli – ha concluso Guberti – mi dà l’occasione per ribadire sia la grande stima sia il nostro comune impegno nel costruire un nuovo clima di fiducia per le imprese del nostro territorio e per la nostra comunità”.