Anziano di 79 anni ricoverato con il codice di massima gravità all’ospedale Bufalini di Cesena dopo essere stato investito in viale Alberti.

L’uomo stava attraversando la strada, all’altezza dell’attraversamento pedonale dell’incrocio con via Bramante, quando, intorno alle 10 di giovedì mattina, è stato investito da un’auto guidata da un 84enne.

Immediata è scattata la richiesta di soccorso alla Centrale Operativa. Il 118 ha inviato in viale Alberti un’ambulanza e l’automedica. Dopo le prime cure sul posto, il ferito è stato trasportato alla vicina base dell’elimedica e in elicottero è stato trasportato al centro traumatologico cesenate.

Per ricostruire la dinamica dell’incidente, è intervenuta la Polizia Locale di Ravenna.