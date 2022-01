Grave incidente nel pomeriggio di sabato 29 gennaio a Castel Bolognese dove un uomo di 40 anni, intorno alle 16, è stato investito da un’auto nei pressi del Mulino Scodellino. L’incidente è avvenuto all’incrocio fra via Canale e via Farosi. Ancora da determinare le responsabilità alla base dell’accaduto. Sarà la Polizia Locale, intervenuta per i rilievi di legge, a dover stabilire le rispettive responsabilità.

In ogni caso, le condizioni del ferito sono subito apparse gravi. Dopo aver ricevuto la richiesta d’aiuto, la centrale operativa del 118 ha inviato nella prima periferia di Castel Bolognese un’ambulanza, l’auto con il medico a bordo e l’elisoccorso. Dopo aver ricevuto le prime cure sul posto ed essere stato stabilizzato, il ferito è stato caricato a bordo dell’elicottero e trasferito con il codice di massima gravità al centro traumatologico dell’ospedale Bufalini di Cesena.