Nel pomeriggio di sabato scorso, la Polizia di Stato di Ravenna è intervenuta in un esercizio commerciale cittadino a seguito della segnalazione di un uomo che stava aggredendo verbalmente e fisicamente una donna ed altri dipendenti del negozio.

Giunti sul posto, gli operanti della Volante hanno identificato il soggetto, che risultava avere diversi precedenti per reati contro il patrimonio e contro la persona.

In seguito al racconto della donna, è stato appurato che da tempo l’uomo aveva iniziato ad adottare condotte persecutorie nei suoi confronti, seguendola negli spostamenti quotidiani o presentandosi più volte presso il luogo di lavoro, il tutto accompagnato da costanti minacce e, da ultimo, anche da un’aggressione fisica.

Circostanze, quest’ultime, che hanno ingenerato nella donna un grave stato di paura e insicurezza tale da temere per la propria incolumità ed indurla a modificare le proprie abitudini di vita.

Alla luce della denuncia fatta dalla vittima, la Polizia di Stato ha potuto procedere all’arresto dell’uomo per la flagranza degli atti persecutori e, su disposizione dell’autorità giudiziaria, è stato tradotto presso la locale casa circondariale in attesa degli atti di convalida.