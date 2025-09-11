L’Unione della Romagna Faentina ha sottoscritto una nuova convenzione con l’Associazione Tralenuvole APS di Ravenna per garantire il supporto organizzativo, tecnologico e formativo alle scuole, ai volontari e alle famiglie degli alunni che partecipano al progetto Pedibus. L’accordo, valido per i prossimi tre anni, si fonda sulla promozione della mobilità sostenibile con l’obiettivo di rafforzare e ampliare le linee Pedibus sul territorio attraverso la partecipazione delle comunità scolastiche. Potranno essere così gestite le linee Pedibus attivate nelle scuole primarie dei Comuni dell’Unione attraverso l’utilizzo di strumenti digitali e grazie a un approccio partecipativo che mette al centro scuole, le famiglie e i volontari.

L’Associazione metterà a disposizione una nuova App Pedibus dedicata a gestire presenze, contatti con le famiglie e percorso degli alunni, integrata con dispositivi smart che favoriscano l’amministrazione delle presenze e degli spostamenti dei piccoli partecipanti.

I volontari, i genitori e le scuole saranno formati sulle procedure di sicurezza e di conduzione del Pedibus così come per l’utilizzo dei nuovi strumenti digitali. Prevista nella convenzione anche l’attività di monitoraggio e report che consentirà di consultare dati aggiornati su chilometri percorsi, CO₂ risparmiata, numero di partecipanti e impatto ambientale.

Inoltre verranno organizzate nelle scuole eventi e attività promozionali al fine di sensibilizzare i partecipanti in materia di mobilità sostenibile. Oltre all’aspetto organizzativo infatti, la convenzione punta a rafforzare il senso di appartenenza delle comunità scolastiche, coinvolgendo famiglie, scuole, associazioni e realtà locali in un progetto condiviso. Ulteriori informazioni in merito ai percorsi di ogni singolo istituto, oltre ai risultati di progetto, verranno pubblicate su un sito internet dedicato che raccoglierà le informazioni la cui pubblicazione è prevista a breve.