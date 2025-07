Pedaliamo per la pace. Emergency insieme a Fiab. Pedalate in tutta Italia per riscoprire il valore della pace e raggiungere simbolicamente Kiev, partendo da Roma. L’iniziativa è stata proposta anche a Faenza. Emergency e Fiab hanno dato appuntamento davanti alla chiesa di San Francesco. La pedalata è quindi partita alla volta del Molino Scodellino, per poi raggiungere Tebano