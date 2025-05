Da Faenza ad Assisi in bici per raccogliere fondi a favore dell’associazione Genitori Ragazzi Disabili

In bicicletta da Faenza ad Assisi per raccogliere fondi a favore dell’associazione GRD – Genitori Ragazzi Disabili di Faenza.

Il 5 giugno cinque ciclisti ((Flavia Stivari, Mattia Tamburini, Fabrizio Donati, Fabio Bacci e Mauro Montanari)) partiranno, scortati da un camper (guidato da ngelica Sangiorgi e Alessandro Bertinelli), alla volta della città di San Francesco dove è atteso il loro arrivo l’8 giugno. Chiunque vorrà unirsi, potrà seguire il gruppo fino ad una prima sosta a San Martino in Strada, dove si potrà partecipare ad un contest fotografico.

Si tratta della seconda edizione di un progetto ideato dall’associazione “Pedalare per chi non può”. L’anno scorso la pedalata, con destinazione la Città del Vaticano, raccolse 10 mila euro, donati poi ad In Cammino. Quest’anno “Pedalare per chi non può” ha deciso di sostenere GRD, l’associazione che aiuta i ragazzi con disabilità ad ottenere una maggiore indipendenza, oggi alla ricerca di una nuova sede per uno dei suoi progetti quotidiani

Per donare:

IBAN (IT4X0854223700000000168383)

o

Satispay (QR Code sul volantino oppure cercando sul proprio smartphone l’associazione ‘Pedalare Per Chi Non Può’)