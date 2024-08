“Il Popolo della Famiglia attacca nuovamente il candidato Governatore del centro sinistra Michele De Pascale. A fare storcere il naso ai dirigenti pidieffini la dichiarazione di De Pascale sul ruolo di commissario dell’alluvione.

Mirko De Carli, consigliere Nazionale del Popolo della Famiglia, commenta: “Non ci sono parole per commentare quanto dichiarato da Michele De Pascale. Il suo volere a tutti i costi occupare più poltrone possibili, rende chiara la volontà del Partito Democratico di fare suo un terreno, quella della ricostruzione del dopo alluvione, su cui lo stesso PD ha evidenti responsabilità.

Rispediamo quindi al mittente la proposta di De Pascale; i lavori del dopo alluvione devono essere guidati da una struttura terza. Come sempre abbiamo sostenuto, si può fare di più e meglio. Evidente come il PD sul tema alluvione abbia la coda di paglia e voglia quindi correre ai ripari per nascondersi dalle proprie responsabilità.”

Alessandro Vitali, segretario regionale del movimento giovanile del PDF, aggiunge: “Guarda un po’ cosa ci tocca sentire. Non solo gira la Regione in campagna elettorale pagato dai contribuenti. Non solo non si è dimesso dal ruolo di Sindaco, in evidente contrasto con quelli che sono i suoi nuovi obiettivi. Ora De Pascale pensa già alla prossima poltrona: non potevamo aspettarci altro dal partito che meglio di tutto riesce ad insabbiare proprie colpe di una gestione menefreghista del territorio.

No De Pascale, tu sei l’ultimo a poter fare da commissario per il dopo alluvione!”