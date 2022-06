“Raccogliamo il disagio dei tanti commercianti di Via Ravegnana che si trovano le loro attività parzialmente oscurate per via dei lavori stradali in corso e i parcheggi inutilizzabili per via della temporanea occupazione dei mezzi atti ad seguire le lavorazioni programmate dal Comune. Chiediamo dunque che l’amministrazione comunale intervenga rapidamente per evitare che ci possa essere il perdurare di questa situazione durante gli orari di apertura dei negozi e che i mezzi vengano parcheggiati nei parcheggi presenti nelle zone limitrofe (ad esempio nei posteggi del centro commerciale “Gallery”).

Se così non accadrà si valuterà anche l’ipotesi di chiedere un intervento compensativo rispetto ai danni subiti da parte degli stessi commercianti nei confronti dell’amministrazione comunale” conclude Eugenio Dima (coordinatore cittadino del Popolo della Famiglia e consigliere di circoscrizione Ravenna Sud per il gruppo “Cambiamo il comune”)