Si è svolta ieri sera alla sala del Club 91 la consegna formale della raccolta fondi realizzata lo scorso fine settimana con la sagra della lasagna. Una buona proposta gastronomica continua ad essere un bel modo per raccogliere contributi e allo stesso tempo stare insieme. In questo caso si tratta di duemila euro che andranno all’Associazione Traversara in fiore, presente da tempo sul territorio con la missione di promuovere eventi e raccogliere donazioni da investire in opere utili alla comunità locale. E mai come ora, dopo le alluvioni di settembre e ottobre, quella comunità ne ha bisogno.

In rappresentanza della comunità di Traversara, sono intervenuti Maria Grazia Morelli, presidente del Consiglio di zona, Ivana Bazzoli e Manuela Bazzoli dell’Associazione Traversara in fiore, l’assessore Fabio Bassi del comune di Bagnacavallo. Presenti il sindaco di Massa Lombarda Stefano Sangiorgi e il segretario dell’Unione Comunale Alberto Carnelos, per ringraziare insieme tutti i volontari del Club 91.