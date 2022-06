“Cosa pesa la giunta in merito alla decisione del Parlamento europeo sullo stop alla vendita di auto a benzina e diesel entro il 2035? Come fare per coniugare la transizione ecologica e la difesa di settori produttivi dove lavorano milioni di persone?”.

A chiederlo è un’interrogazione del Partito Democratico che ricorda come quello automobilistico per l’Emilia-Romagna è un settore molto importante per la produzione e l’occupazione.

“La Regione Emilia-Romagna seguirà con estrema attenzione la declinazione delle scelte del Parlamento europeo, perché bisogna affermare il principio della neutralità tecnologica. La giunta regionale ha ben chiaro l’impatto che l’accelerazione sulla transizione ecologica può avere sul nostro territorio socio-economico”, è la replica della Giunta per la quale “ci sentiamo pienamente ingaggiati in questo progetto, dobbiamo trovare le strade per raggiungere gli obiettivi ecologici tirandosi dietro i comparti economici in questione, anche mettendo in campo modalità di ammortizzazione sociale per sostenere imprese e lavoratori”.

Parole che trovano il plauso dei democratici che si dicono soddisfatti dell’operato della Regione in quanto si opera per tenere insieme le esigenze di tutela dell’ambiente e quelle dell’occupazione e delle imprese.