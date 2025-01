Il circolo D’Attorre del Partito Democratico di Ravenna organizza un incontro dedicato alle trasformazioni urbane e sociali, un tema sempre più centrale per il futuro della nostra città.

L’appuntamento è fissato per lunedì 13 gennaio 2025 alle ore 20:30 presso la Sala Strocchi in Via Maggiore 71.

Protagonisti della serata saranno Vittorio Martinelli, sociologo e autore del libro “Tracce della città che cambia” e Alessandro Barattoni, candidato sindaco di Ravenna.

Vittorio Martinelli esplora nel suo libro come gli spazi urbani siano plasmati dai comportamenti delle persone. Le città non sono solo luoghi fisici, ma ecosistemi complessi che evolvono attraverso nuove esigenze, linguaggi e relazioni sociali. Le sue riflessioni offrono spunti interessanti per comprendere i cambiamenti in atto.

Alessandro Barattoni approfondirà come queste analisi possano orientare le politiche per Ravenna, con proposte concrete per affrontare le sfide della crescita urbana e migliorare la qualità della vita dei cittadini.

Il Partito Democratico invita tutta la cittadinanza a partecipare per costruire una visione condivisa del futuro della nostra città.