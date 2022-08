Sarà Nicolò Patuelli a coordinare la squadra delle volontarie e dei volontari del PD ravennate per la campagna elettorale.

21 anni, studente universitario e dal 2019 consigliere comunale a Russi, sarà il referente provinciale della mobilitazione “Partecipa e vinciamo insieme” che, a livello nazionale è coordinata da Silvia Roggiani. Un’iniziativa per raccontare bene le nostre idee e la nostra proposta democratica, europeista e progressista nella campagna elettorale più importante degli ultimi anni. Una proposta che si preoccupa del rilancio dell’economia e della questione sociale, della salvaguardia dell’ambiente, di un modello di sviluppo moderno, innovativo e sostenibile, della scuola, dei diritti civili.

Per far vincere queste idee c’è bisogno di tutte le democratiche e tutti i democratici e si può far parte dei #volontariPD iscrivendosi su partecipa.partitodemocratico.it