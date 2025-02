Ne parleremo Sabato 22 Febbraio alle ore 10:00 presso la Sala Zaccaria Facchini a Massa Lombarda nell’incontro con gli avvocati Emilio Mariotti e Andrea Valentinotti.

Durante l’iniziativa di sabato mattina cercheremo come Partito Democratico di fare quel lavoro che da tempo ci viene chiesto dalla Segretaria Nazionale, ovvero provare ad elaborare una visione alternativa alla destra di governo sui temi più importanti per il nostro paese, ma anche per le nostre comunità locali.

Il tema della sicurezza è certamente molto sentito e questo ci ha spinto a contattare due professionisti che proprio di questo tema si occupano e potranno spiegarci perché l’ultimo disegno di legge sulla sicurezza voluto dal governo, che prova scambiare la libertà con una promessa di protezione, non ci renderà più sicuri.

Il posto del PD è lì dove ci sono le difficoltà, dove le persone sono più sole. E se le persone si sentono insicure e hanno paura, è di questo che dobbiamo farci carico, perché la sicurezza maggiormente minacciata è quella dei più deboli: gli anziani, i bambini, le donne (oggetto negli ultimi anni di una escalation di violenza inaudita e non comparabile col passato) chi vive nei quartieri più poveri, con meno luoghi di incontro, meno illuminazione, meno lavoro etc. perché dove c’è più ingiustizia sociale c’è più violenza.

Speriamo che da questa iniziativa anche nel nostro piccolo possa crescere la consapevolezza che per essere più sicuri non serve l’introduzione di nuovi reati e modelli repressivi, ma è necessario investire sugli strumenti già in dotazione al nostro ordinamento e sviluppare modelli di prevenzione che possano intercettare tutte quelle criticità che se ignorate portano purtroppo a situazioni di illegalità e insicurezza.