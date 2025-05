Il Partito Democratico di Brisighella esprime “profondo sconcerto e disapprovazion”e per la decisione del Sindaco Massimiliano Pederzoli di non aderire all’iniziativa nazionale “Lenzuola Bianche per Gaza”, promossa da ampie componenti della società civile per chiedere il cessate il fuoco immediato e testimoniare solidarietà alle vittime del conflitto in corso nella Striscia di Gaza.

“Tutti i Comuni dell’Unione della Romagna Faentina – Castel Bolognese, Casola Valsenio, Faenza, Riolo Terme e Solarolo – hanno aderito all’iniziativa ed hanno scelto di esporre un lenzuolo bianco come gesto di pace e di umanità, Brisighella rimane l’unica eccezione, per volontà di un Sindaco che ha deciso di sottrarsi a una responsabilità morale e simbolica condivisa”.

“Non è una questione di parte. Anche Bagnara di Romagna, amministrato da una maggioranza di centrodestra, ha scelto di partecipare, unendosi al messaggio condiviso di solidarietà. Brisighella rimane così l’unica eccezione nell’intera provincia di Ravenna, dove tutti gli altri Comuni hanno aderito, ad eccezione del capoluogo Ravenna, giustamente in silenzio elettorale.

Riteniamo questa scelta politicamente miope e umanamente inaccettabile. Di fronte a una tragedia umanitaria di tale portata, in cui migliaia di civili – tra cui moltissimi bambini – perdono la vita, è dovere di ogni istituzione farsi portavoce di un messaggio di pace, compassione e rispetto per la vita umana.

Rinunciare a un gesto tanto semplice quanto potente significa voltare le spalle al dolore delle vittime, alle richieste della comunità internazionale e allo spirito stesso delle nostre istituzioni democratiche”.