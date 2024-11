“Per la coalizione di centrosinistra, e per il Partito Democratico in particolare, l’esito del voto regionale è stato straordinario. Un’affermazione quella di Michele De Pascale che a Faenza è stata superiore di oltre due punti percentuali rispetto alla media della provincia, così come il risultato del PD che ha raggiunto il 46,9% dei voti. Rispetto alle scorse europee, inoltre, nonostante il calo dell’affluenza, il PD è l’unico partito ad aver incrementato i propri voti non solo in termini percentuali ma anche assoluti. L’Emilia-Romagna avrà un Presidente all’altezza e di grandi qualità, personali e amministrative.

Desidero ringraziare innanzitutto gli elettori. Sapevamo che Faenza, epicentro degli avvenimenti alluvionali, sarebbe stata una osservata speciale. Da questo punto di vista il risultato è anche il riconoscimento del grande senso di responsabilità e determinazione con cui gli amministratori hanno affrontato il dramma e sicuramente non ha premiato chi ha illuso i cittadini con la promessa di indennizzi al 100% mai visti. Ma soprattutto perché è stato compreso che la nostra, pur con alcune criticità, è e resta una regione virtuosa, dove il livello dei servizi, dello sviluppo e del benessere merito della forza degli emiliano romagnoli non aveva alcuna ragione né di essere cambiata, né addirittura “liberata”.

L’affermazione di Niccolò Bosi è stata la classica ciliegina sulla torta. Ringrazio di cuore Niccolò per la sua passione che è stata il motore di una campagna elettorale fresca e innovativa capace di coinvolgere tantissimi giovani che solitamente faticano ad avvicinarsi alla politica con fiducia. Per le sue qualità, sapevamo che per Faenza sarebbe stato il candidato migliore e così è stato. Dopo il grande e proficuo lavoro della consigliera Manuela Rontini in questi anni, continuare ad avere un punto di rifermento diretto in consiglio regionale sarà un indiscutibile beneficio per tutto il nostro territorio.

Ringrazio infine la stessa Manuela Rontini. Se ci aveva riempito di orgoglio la scelta di Manuela come responsabile della campagna elettorale di De Pascale, in questo risultato sappiamo esserci anche il suo contributo. L’auspicio è che le sue indiscusse qualità possano continuare ad avere ruolo e spazio nella prossima amministrazione regionale.”