Il Partito Democratico di Faenza esprime la propria ferma condanna per il gesto intimidatorio di cui è stato vittima Fratelli d’Italia nella giornata di ieri.

L’evocazione degli anni di piombo, uno dei periodi più bui di conflitto politico e sociale della storia repubblicana, rappresenta una minaccia particolarmente grave perché richiama l’uso della violenza e degli estremismi. Si tratta di un messaggio pericoloso che va respinto con decisione e senza ambiguità.

In vista dell’imminente campagna elettorale per il rinnovo dell’amministrazione cittadina, auspichiamo che simili episodi non abbiano a ripetersi. Per parte nostra, continueremo a promuovere un confronto politico fondato sul senso di responsabilità e sull’utilizzo di un linguaggio pacato, nel rispetto di tutte le forze politiche e delle opinioni di ciascuno.

In un contesto in cui la democrazia appare minacciata da più parti, sentiamo oggi più che mai il dovere di difenderla in tutte le sue forme.

Partito Democratico – Faenza