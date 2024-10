“È stato pubblicato in questi giorni l’esito di un recente sondaggio BIDIMedia Citynews che vede il candidato del centrosinistra Michele de Pascale in testa nella corsa alla carica di presidente della Regione Emilia Romagna rispetto all’avversaria Elena Ugolini per il centrodestra.

Il consigliere comunale di Massa Lombarda nonché capogruppo di uno dei gruppi di minoranza del Consiglio dell’Unione dei Comuni della Bassa Romagna, Matteo Sangiorgi ha commentato: “La gente si merita alluvioni, carestie, degrado e delinquenza. Tanto continuano ad andare avanti così!”.

I gruppi consigliari e l’organo rappresentativo dell’Unione decideranno, secondo le prerogative ad essi assegnate, le iniziative da intraprendere.

Posto che l’esito delle prossime elezioni regionali lo decideranno gli elettori e non i sondaggi, il Partito Democratico di Massa Lombarda stigmatizza decisamente e senza possibilità di ravvedimento questa frase odiosa, aberrante ed inaccettabile diffusa nei social da parte di un consigliere comunale massese e delegato presso l’Unione dei Comuni della Bassa Romagna.

Il PD evidenzia che la rappresentanza politica che parte della comunità massese ha affidato a Matteo Sangiorgi con il voto non è compatibile con l’auspicio di eventi drammatici a danno della comunità stessa della quale egli, dimostrandosi inadeguato alla carica pubblica, ferisce gli interessi ed il senso civico indipendentemente dallo schieramento politico. Il PD auspica che tutta la comunità massese, senza distinzione di schieramento, comprenda la gravità del fatto e si dissoci in qualunque modo, continuando ad esprimere vicinanza e presenza attiva verso coloro che hanno subito i noti terribili eventi alluvionali.

Il Partito Democratico di Massa Lombarda è dalla parte dei cittadini e dell’Emilia-Romagna, sempre disponibile al dialogo ed al confronto dialettico con chiunque sappia far prevalere la ragione rispetto alle personali pulsioni di rivalsa opportunistica.”