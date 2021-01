Il Partito Democratico di Faenza ha inviato un comunicato stampa in risposta alla polemica delle ultime settimane portata avanti dalla Lega in merito agli incarichi legati al mondo del palio:

«Mentre il sindaco e l’amministrazione comunale sono impegnati ad organizzare l’hub per le vaccinazioni anticovid, a individuare risorse economiche per dare una mano concreta alle imprese e alle attività che hanno avuto un crollo a causa delle misure restrittive in vigore ormai da un anno, a chiamare a raccolta le forze economiche e sociali della città, il mondo della scuola e l’associazionismo, in un grande sforzo comune di sostegno alle fragilità ed essere pronti a ripartire quanto prima, la Lega che fa?

Per quattro volte in venti giorni, tra comunicati e conferenze stampa, coinvolge gli organi di informazione sul tema dell’affidamento di incarichi libero-professionali relativi al progetto con il quale il Comune ha vinto un bando nazionale a favore del Palio del Niballo, per poi ammettere, dopo aver fatto accesso agli atti, come sia tutto regolare e legittimo, e dover derubricare le roboanti accuse iniziali in questione di “opportunità politica”. In sostanza sconfessando sé stessa.

La differenza c’è, e si vede».