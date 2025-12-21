“Abbiamo appreso con sgomento delle indagini in corso nei confronti del Sindaco di Cervia, Mattia Missiroli. Prendiamo atto delle categoriche dichiarazioni del Sindaco, che ha negato qualsiasi forma di violenza da parte sua.

La violenza di genere, in qualsiasi sua forma, è totalmente incompatibile con i valori del Partito Democratico e, per questi reati, è nostra ferma convinzione che qualsiasi denuncia o ipotesi di reato debba essere, immediatamente, presa sul serio e verificata con la massima scrupolosità e tempestività, nell’interesse di tutti i soggetti coinvolti e della comunità. Esprimiamo piena fiducia nel lavoro delle autorità competenti e confidiamo che, anche in virtù delle procedure speciali che regolano questi reati, si possa giungere nel minor tempo possibile a chiarire in modo inequivocabile la vicenda.”

Partito Democratico Unione Comunale di Cervia